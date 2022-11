Basket – Il derby Green Palermo-Orlandina in diretta domani su AM. Inizio alle 18

Derby siciliano per la Infodrive Capo d’Orlando. Domani, domenica 13 novembre, i biancoazzurri si recheranno a Palermo per la sfida contro il Green Basket. Palla a due alle 18 al PalaMangano. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva dalla nostra emittente AM (Canale 82 DT Sicilia).

Coach Robustelli spera di invertire la rotta con una bella vittoria esterna, ma il Green è partito meglio in questo inizio di stagione, conquistando 3 successi, tra cui l’ultimo la scorsa giornata sul parquet di Monfalcone.