Barcellona Pozzo di Gotto – Inaugurato il nuovo parco in contrada Nasari

Ripulito e consegnato ai cittadini per praticare sport all’aperto, il parco di via S. Caterina D’Allessandria in località Nasari a Barcellona Pozzo di Gotto.

Un progetto realizzato in due anni grazie all’amministrazione comunale che è riuscita ad inserirsi nel progetto di “Sport e Salute” denominato “Sport nei parchi”.

Saranno tre le società sportive che ogni fine settimana animeranno il parco con diversi eventi, la Robur che si occupa di ciclismo, l’associazione Baupark che da 10 anni coinvolge diversi arcieri nell’attività di tiro con l’arco e l’Orsa basket Barcellona.