Messina: niente intercettazioni, niente accuse, niente processo, undici proscioglimenti

Si è concluso da pochi giorni in corte d’appello a Messina con sentenza di non luogo a procedere con undici proscioglimenti un processo relativo a presunti reati commessi nel corso delle elezioni all’Ars del 2017. Era stato il gup del tribunale di Messina Monica Marino a stoppare le imputazioni proposte dall’accusa e in avanti, dopo l’appello proposto dalla procura della repubblica di Messina, la sentenza del gup trovò conferma in secondo grado. Il principio che ha determinato i proscioglimenti riguarda le intercettazioni telefoniche e ambientali; non potendo essere utilizzate e dunque essendoci solo queste alla base delle accuse, niente processo. Ci ha spiegato questo passaggio l’avvocato Filippo Barbera, che, in questo procedimento ha difeso Maria Pamela Corrente.