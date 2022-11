Militello Rosmarino: “Nel Rosmarino con il gruppo, la qualità e un progetto a lungo termine!”

Il Rosmarino è una delle realtà calcistiche che si sta imponendo all’attenzione generale nel campionato di prima categoria girone C. I numeri parlano chiaro; su sette partite sette vittorie e dunque ventuno punti e prima posizione in classifica, con quattro punti di distacco dall’Aluntina, altra splendida realtà del calcio siciliano. L’attuale cammino del Rosmarino dice anche questo: 27 gol realizzati, solo 6 subiti, miglior attacco e miglior difesa. Se dovessimo trovare un neo è quello che la squadra non disputa le gare interne sul terreno di gioco del paese montano.