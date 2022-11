L’odore della marijuana era troppo forte, arrestato un messinese; teneva la droga in cantina

I Poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un ventiduenne messinese ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A tradire l’uomo, mettendo subito i poliziotti sulle sue tracce, il forte odore di marijuana proveniente da uno dei box dello stabile, in questa via San Iachiddu. Risaliti all’identità del soggetto a cui la cantina è riconducibile, i poliziotti hanno effettuato una capillare perquisizione, rinvenendo e sequestrando più di 600 grammi di sostanza stupefacente risultata, al successivo narcotest della Polizia Scientifica, un derivato della Cannabis.

La droga, già suddivisa in sacchetti di cellophane ben sigillati e verosimilmente pronti ad essere smerciati in città, veniva rinvenuta assieme a due bilancini di precisione, tipicamente utilizzati per la realizzazione delle singole dosi. Trovato altresì un block-notes con diversi appunti, tutti probabilmente relativi alla compravendita della sostanza stupefacente.

Dopo l’arresto in flagranza di reato, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla P.G..