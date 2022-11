Ficarra, il sindaco Basilio Ridolfo: “Ho lanciato l’allarme sul caro bollette, ma ha ancora prodotto alcun effetto!”

E’ servito a qualcosa che i comuni segnalassero in lungo ed in largo la difficoltà determinata dall’aumento dei costi dell’energia e dunque dal caro bollette? A parte le parole sparate in ogni dove per far capire che si discute, senza mai fare qualcosa di concreto, con l’auspicio che arrivi, i comuni hanno dovuto programmare una variazione di bilancio, recuperare risorse laddove possibile, azzerare i servizi e dire alle famiglie che se vogliono la mensa, il trasporto, l’assistenza devono fare da loro. Il sindaco di Ficarra Basilio Ridolfo è stato tra quelli a lanciare il grido dall’allarme. E’ successo qualcosa?