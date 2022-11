Torregrotta – Raccolta doni per i bambini ricoverati in ospedale: l’iniziativa dei fratelli Ilacqua

Un piccolo gesto di solidarietà che, unito a quello di tanti altri, può ridare il sorriso ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici nei giorni natalizi, degli Ospedali di Messina (Papardo e Policlinico), Milazzo e Patti.

Riuscire a strappare il sorriso ad un bimbo in ospedale vale più di qualunque altra cosa al mondo. E’ per questo che che i fratelli Dario e Dalila Ilacqua, di Torregrotta, si impegnano a portare gioia, sorrisi e giocattoli a chi è costretto a trascorrere lunghi periodi in un letto nei giorni natalizi.

Chi vuole contribuire alla lodevole iniziativa e donare un giocattolo, può farlo fino al 19 dicembre, recandosi nei seguenti posti elencati nella locandina.

Angela Serena Lo Conti