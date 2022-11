Tindari – Patti: area Coda di Volpe, disposti lavori per migliorare la fruibilità del sentiero

Sarà la “Intercontinentale Servizio Igiene srl” di Messina, grazie al ribasso del 7,3152%, i lavori di miglioramento della fruibilità del sentiero Coda di Volpe e delle aree di riserva dei “Laghetti di Marinello”.

Si dovrà procedere ad una migliore fruizione e gestione dell’area protetta con interventi ordinari e straordinari e poi procedere al mantenimento in efficienza sia dei percorsi e delle protezioni, come anche della segnaletica di delimitazione delle aree di riserva in particolare quella della rada di Marinello costituita da boe e fari luminosi.

Importo dei lavori 90 mila euro.