Ponte sullo Stretto: Lega, “Opera fondamentale per il Mezzogiorno. Bene Salvini”

“Non possiamo che esprimere enorme soddisfazione per l’accelerazione impressa dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Matteo Salvini per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. Un’opera essenziale per le nostre regioni, fortemente sostenuta anche dai governatori Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Avere al centro dell’agenda di Governo un’opera fondamentale per il Mezzogiorno, in particolare per le nostre Calabria e Sicilia, ci riempie di entusiasmo. Un’infrastruttura strategica per il Mediterraneo: la Lega farà di tutto affinché venga realizzata al più presto”.

Lo dichiarano i senatori della Lega Nino Germanà e Tilde Minasi, componenti della commissione Lavori pubblici.