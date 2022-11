Taormina: arrestati due minori per rapina impropria

Due minorenni ritenuti responsabili di rapina impropria sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Taormina e dai poliziotti del locale commissariato.

In particolare i militari dell’Arma erano stati allertati da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa sull’utenza 112 da parte di un cittadino che segnalava dei movimenti sospetti in una via del centro storico del comune di Taormina.

Sulla base delle prime indicazioni i militari sono riusciti ad individuare e bloccare nell’immediatezza uno dei due giovani segnalati in procinto di allontanarsi a bordo di un veicolo Piaggio Liberty, rubato pochi istanti prima nel centro abitato ove era regolarmente parcheggiato.

Il giovane alla vista dei Carabinieri abbandonò lo scooter in strada e tentò di darsi alla fuga opponendo resistenza ai militari, che con non poca difficoltà sono riusciti comunque a bloccarlo.

Contestualmente gli agenti del commissariato, che avevano anche loro ricevuto la nota di ricerca, sono riusciti a bloccare ed identificare compiutamente anche il secondo complice, un altro minore della vicina Provincia di Catania.

La perquisizione a carico dei minori ha permesso di rinvenire e di sottoporre a sequestro attrezzi e materiale vario utilizzato verosimilmente per la forzatura del motociclo che stavano cercando di asportare.

I due minori sono stati pertanto arrestati in flagranza e su disposizione della Procura dei Minori di Messina condotti presso il Centro di prima accoglienza di Catania. Al termine dell’udienza, tenutasi nella data di oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il collocamento dei minori in comunità.