Impresa di Capo d’Orlando installerà a Malta una delle piscine olimpioniche più moderne del Mediterraneo

L’impresa orlandona “Idroevolution” di Valerio Favazzo è stata incaricata per l’intera installazione della prima piscina olimpionica coperta dell’isola di Malta, che sarà tra i più grandi complessi sportivi del Mediterraneo.

La modernissima piscina coperta, gestita da Sport Malta, sarà tra i più grandi complessi sportivi del Mediterraneo. Le dimensioni sono olimpioniche: 5.000 metri quadrati, un tetto in legno di 44 metri, vetrate su ogni lato e una profondità di 2,2 metri, dimensioni che soddisfano i requisiti della Federazione internazionale di nuoto, come riporta Sport Malta.

La piscina sarà dotata delle più moderne tecnologie che comprendono paratie divisorie subacquee ed un pavimento con la funzione di sollevamento/abbassamento per permettere agli allenatori di svolgere le lezioni in acqua. Una grande soddisfazione per la “Idroevolution” di Valerio Favazzo: creatività, personalizzazione e tecnologia, sono principi importanti nella filosofia aziendale dell’impresa orlandina.