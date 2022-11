Calcio – Il programma del weekend per le messinesi. Fari puntati su Modica-RoccAcquedolcese

Per la dodicesima giornata del campionato di serie C, domani a mezzogiorno, il Messina affronta al “Franco Scoglio” il Monterosi Tuscia. E’ una bella gatta da pelare, perché la squadra laziale viaggia verso le parti medio alte della classifica ed il Messina, dal canto suo, è alla ricerca della sua identità. Invece la serie D è alla decima giornata ed il Città di Sant’Agata, dopo la parentesi della Coppa Italia, affronta al “Fresina” il fanalino di coda Mariglianese.

Partita facile sulla carta, ma proprio per questo difficile perché si deve vincere ad ogni costo. Per la serie C femminile impegno interno per l’Academy Sant’Agata contro Matera. In eccellenza Nebros e Nuova Igea Virtus giocano in casa contro Comiso e Mazzarrone, il Milazzo giocherà il derby con la Jonica in esterno, lo stesso il Taormina contro l’Acicatena. Infine il RoccAcquedolcese a Modica, per la partita di cartello tra due delle tre squadre in testa alla classifica.

In promozione, girone B, domenica si gioca Castelluccese-Geraci, Casteldaccia-Gioiosa e Castelbuono-Lascari. Prima categoria girone c: domenica si gioca Aluntina-Real Casale, Rosmarino-Castellana e Gangi-Tortorici. Nel girone D Aquila-Melas, Galati-Orsa, Lipari-Stefano Catania, Nuova Rinascita-Sfarandina e Rodì Milici-Folgore Milazzo. Seconda categoria: Alcara-Pollina Finale, Rometta Marea-Ficarra, Pettineo-Vivi Don Bosco, Real Rocchenere-Fitalese e Juvenilia- Nuova Peloro, riposa il Terme Vigliatore.