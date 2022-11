Basket – Infodrive Capo d’Orlando in trasferta ad Orzinuovi

Superare il brutto inizio di stagione con una vittoria sul campo della capolista Orzinuovi. Con questo obiettivo la Infodrive Capo d’Orlando parte oggi dalla Sicilia per raggiungere la Lombardia.

A guidare i biancoazzurri ancora coach Rodolfo Robustelli, che si è guadagnato la fiducia del club dopo la bella vittoria in trasferta a Padova, finora l’unico successo in campionato per i siciliani. I lombardi sono imbattuti, con 5 vittorie su 5 partite e vantano una squadra con esperienza e talento. L’Orlandina però vuole vendere cara la pelle.