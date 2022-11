Verifiche sismiche: finanziati interventi per plessi di Terme Vigliatore, Mistretta ed Acquedolci

La Regione ha approvato gli elenchi degli interventi per l’esecuzione di indagini diagnostiche e geognostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici.

Sono 461 gli interventi ammessi a finanziamento, suddiviso per lotti provinciali; per il lotto 2 e i plessi scolastici dei territori provinciali di Catania e Messina, l’importo è stato di oltre due milioni di euro. In provincia di Messina gli istituti finanziati riguardano Terme Vigliatore, Mistretta ed Acquedolci.

A Terme Vigliatore gli interventi riguardano i plessi dell’elementare Maceo via Luigi Sturzo, la scuola media Terme, la scuola materna, il plesso San Biagio, la scuola materna, elementare e media di Vigliatore ed infine l’elementare e materna di Terme Centro.

A Mistretta la scuola materna Verga, la materna Matteotti, l’istituto comprensivo Cocchiara, l’istituto comprensivo Tommaso Aversa e la palestra.

Infine ad Acquedolci la palestra, la scuola elementare, la materna e tre edifici delle medie.

Gli importi variando da 3 mila ad 8 mila euro.

Restando nell’ambito della sicurezza del territorio è stato adottato il progetto di aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del comune di San Fratello ricadente nel bacino idrografico del torrente Inganno nell’area tra il Rosmarino e l’Inganno e nel bacino idrografico del torrente Furiano nell’area tra l’Inganno e il Furiano.

Adottato anche il progetto di aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del comune di Gioiosa Marea, ricadente nell’area territoriale tra il bacino idrografico del torrente Timeto e la fiumara di Naso.