Barcellona PG, Gianluca Sidoti e Salvatore Coppolino sono i nuovi assessori della giunta comunale

Avvicendamento nella Giunta Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto tra Assessori del gruppo Forza Italia. Lasciano l’esecutivo infatti Tommaso Pino e Filippo Sottile, subentrano Gianluca Sidoti e Salvatore Coppolino.

Il Gruppo Forza Italia intende ringraziare Tommaso e Filippo per l’impegno profuso nell’interesse della Città di Barcellona Pozzo di Gotto, con la certezza che lo stesso proseguirà con dedizione e spirito di servizio. L’avvicendamento in Giunta è un fatto naturale all’interno di un gruppo che cresce, anche numericamente, in Consiglio Comunale. Aspetto tangibile con l’adesione della Consigliera Antonella Lepro. I neo assessori di Forza Italia contribuiranno all’attività amministrativa in un momento storico particolarmente difficile, in cui è fondamentale e doveroso essere accanto ai cittadini e individuare ogni spiraglio di ripresa e cogliere al volo ogni possibilità dal punto di vista economico e sociale. Il prossimo passo sarà la costituzione del gruppo unico di Forza Italia in Consiglio Comunale.

“E’ un’emozione ritornare a ricoprire il ruolo di assessore della mia Città – ha affermato Gianluca Sidoti – E’ una responsabilità importante farlo in un momento così delicato per tutta la cittadinanza. Cercherò di dare il mio contributo con massimo impegno e la passione che hanno sempre contraddistinto la mia vita politica”. L’Assessore Sidoti ricoprirà le deleghe a Polizia Municipale, Servizi Sociali, Bilancio, Tributi ed entrare extra tributarie.

“Spero di poter essere utile al programma elettorale del sindaco Calabrò – ha affermato invece un raggiante Salvatore Coppolino – sono felice di ricoprire questo incarico. Il primo passo sarà prendere contatti con gli uffici e i funzionari per comprendere lo stato dell’arte e tracciare un percorso significativo. Sarà mia cura prendere subito contatti con la Protezione Civile. Comunico già da ora che devolverò la mia indennità interamente in beneficenza”.

Sentito il commiato da assessore di Tommaso Pino che torna a svolgere il ruolo esclusivo di Consigliere Comunale: “Nella mia vita ho sempre dato il massimo per svolgere al meglio la mia attività politica, e non solo. Rendendomi conto di non poter assolvere nel migliore dei modi possibile al doppio ruolo di Assessore e Consigliere, ho scelto di dedicarmi esclusivamente al mandato che i cittadini, con il loro voto, hanno voluto conferirmi, ovvero quello di rappresentarli nel civico consesso. Continuerò quindi, con grande onore, a rappresentare i miei concittadini all’interno del Consiglio comunale della mia Barcellona Pozzo di Gotto. Sono sicuro che chi subentrerà al mio posto saprà svolgere il ruolo con competenza e dedizione. Ringrazio il Partito di Forza Italia, e nello specifico l’Onorevole Tommaso Calderone, per la fiducia accordatami durante questo anno di attività assessoriale”.

Il profilo dei due assessori

Gianluca Sidoti, professione avvocato, nasce a Messina il 26 ottobre 1977. E’ stato Consigliere comunale dal 2007 al 2015 e Assessore comunale dal 2015 al 2018.

Componente dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessorato Regionale Beni Culturali dal 2018 al 2020.

Coordinatore cittadino di Forza Italia dal 2020 ad oggi.

Salvatore Coppolino nasce a Barcellona P.G. il 2 giugno 1961. Insegnante nella formazione professionale da trenta anni. Appena diciottenne si iscrive alla Giovanile Democrazia Cristiana.

Dal 1991 al 2008 è ininterrottamente consigliere comunale a Barcellona P.G. Nel 1994 è uno dei primi aderenti a Forza Italia nella città del Longano. Nel 2008 si dimette da consigliere comunale per insediarsi come consigliere provinciale del PDL fino al 2013.

In questo quinquennio è componente della UPI (Unione Province Italiane) in seno alla quale fa parte della Commissione Ambiente. E’ stato Consulente locale dell’europarlamentare Giovanni La Via e di Forza Italia per l’Onorevole Nino Germanà.