San Salvatore di Fitalia: nel giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate anche l’elezione del baby sindaco e del baby consiglio comunale

Domani, 4 novembre è una giornata speciale in cui si celebra la Commemorazione dei Caduti, la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate ed in questa data il comune di San Salvatore di Fitalia ha deciso di riprendere una iniziativa istituita nel 2010: l’elezione del baby sindaco e del baby consiglio comunale, per cui domani si procederà con le operazioni elettorali.