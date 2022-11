Capo d’Orlando: avvio ufficiale del compostaggio domestico

Il Comune di Capo d’Orlando, nell’ambito delle iniziative tendenti alla riduzione dei rifiuti, nonché dei costi di smaltimento, intende promuovere il compostaggio domestico (autocompostaggio) attraverso l’uso di “compostiere”, come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici.

Le attività, vedranno la istituzione formale dell’albo compostatori, ovvero l’elenco ufficiale delle utenze che effettuano il compostaggio e che hanno diritto ad uno sconto sulla Tassa rifiuti pari al 30% della parte variabile.

L’iscrizione all’albo comunale dei compostatori avviene dietro presentazione di apposita domanda, frequenza ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione comunale per sensibilizzare l’utenza alla corretta gestione dei rifiuti organici da trattare nella compostiera e sottoscrizione della convenzione.

Ai corsi può partecipare un componente del nucleo familiare contribuente Tari.

Possono fare richiesta di assegnazione le utenze residenti nel comune di Capo d’Orlando regolarmente iscritte a ruolo Tari e in regola con il pagamento, che dispongano di un giardino/orto, o comunque un luogo verde dove poter utilizzare il compost prodotto, con superficie complessiva di almeno 20 metri quadri.

Le richieste di cui al modello A, indirizzate all’ufficio Ambiente, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del comune dal 7 al 30 novembre 2022.

Modello A

COMUNE DI Capo d’Orlando servizi Igiene Ambientale RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il/la sottoscritt _________________________________nat_ a__________________________il _____________________ residente a ____________________________________________via ____________________________________ telefono ______________________________E-mail ______________________________________________________________________Codice Utente n. _________________________________CHIEDE●di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza______________________________________________ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale. ●l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica. DICHIARA che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese:□Compostiera □ Cumulo □ Concimaia □Cassa di compostaggio □ Compostiera a rivoltamento ●che l’umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. ____persone ●che i prodotti di risulta saranno utilizzati nelle mie disponibilità di mq. __________ circa ●di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di……………………………………….. e di accettarne integralmente il contenuto.SI IMPEGNA●A non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie eresidui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.●Ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;●A restituire (nel caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato utilizzo della stessa. ●A permettere l’accesso all’area dove è ubicata la compostiera, ed il luogo dove verrà utilizzato il compost prodotto, al personale incaricato dall’Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.Il Richiedente _________________________________N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comunedi__________________________________ La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di _________________accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione umida.