Agenzia delle Entrate, da ieri in Sicilia si possono svolgere online e in piena autonomia tutte le operazioni

Consultare la propria posizione debitoria, effettuare pagamenti online, richiedere rateizzazioni per importi fino a 120mila euro, richiedere la sospensione legale della riscossione delle cartelle nei casi previsti dalla legge, scaricare modelli o bollettini di pagamento, delegare un professionista, chiedere informazioni e assistenza. Da ieri professionisti e i contribuenti della Sicilia possono accedere alla piattaforma nazionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, su www.agenziaentrateriscossione.gov.it, identificandosi nell’area riservata tramite Spid, Cie o Cns, per svolgere online e in piena autonomia tutte le operazioni disponibili.

Sarà possibile perchè la banca dati ereditata a ottobre 2021 dall’ex Riscossione Sicilia è ora collegata alla piattaforma nazionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dialoga con il sistema del resto del Paese. E nei primi mesi del 2023 sarà attivo anche in Sicilia lo “sportello online” per richiedere assistenza in videochiamata.

La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha mantenuto in anticipo di due mesi gli impegni assunti con l’Ordine nazionale e la Consulta regionale dei consulenti del lavoro, che lamentavano una palese discriminazione.

Maurizio Adamo, presidente della Consulta regionale dei Consulenti del lavoro della Sicilia ha evidenziato come sin dal passaggio di competenze a ottobre 2021 da Riscossione Sicilia all’Agenzia, erano stati segnalati enormi disagi provocati dall’impossibilità per il sistema nazionale di “leggere” le posizioni debitorie dei singoli contribuenti siciliani, rendendo complesso e arduo richiedere sgravi e rateizzazioni attraverso ricerche manuali.

Ora, scaduta la moratoria causa Covid, l’Agenzia sta spedendo milioni di cartelle rimaste sospese per due anni e professionisti e contribuenti, grazie allo sblocco del sistema, avranno un gran da fare per sistemare queste posizioni. Cosa che adesso potranno fare comodamente online.