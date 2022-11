Santo Stefano di Camastra – Tre persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza

Il 31 ottobre, in concomitanza con la giornata di “Halloween”, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno intensificato la vigilanza del territorio, predisponendo serrati controlli nelle strade più trafficate.

I militari dell’Arma denunciato tre persone per guida in stato d’ebbrezza, perché si erano messi alla guida in evidente stato di ubriachezza. Inoltre hanno sequestrato 6 grammi di hashish a due giovani, che sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi i Carabinieri hanno controllato 126 veicoli ed oltre 150 persone con la contestazione di 44 violazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di tre veicoli sprovvisti della copertura assicurativa.