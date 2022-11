Castell’Umberto: comuni a rischio default a causa degli ingenti costi energetici

I costi energetici rischiano di far andare in default tutti i comuni. Lo abbiamo detto e ridetto, tante parole a livello istituzionale e politico, soluzioni nessuna. Approvati i bilanci, chi il consuntivo chi il preventivo, abbattutisi i costi dell’energia, i comuni sono stati costretti o saranno costretti a rivedere la manovra finanziaria e se dovessero essere trovate risorse, inevitabilmente ricadrebbero sui servizi e dunque sui cittadini. I servizi a domanda individuale, che venivano pagati in parte dalle famiglie e in parte dal comune, potrebbero essere a carico solo delle famiglie, tra questi il trasporto scolastico, la mensa scolastica, gli asili nido, per non parlare di altri servizi che i comuni dovranno far gravare interamente sui cittadini.