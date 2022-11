Controlli alle Isole Eolie, denunce e multe dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Milazzo, avvalendosi delle Stazioni Carabinieri di Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Filicudi e Stromboli, nonché del Posto Fisso di Panarea, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’arcipelago Eoliano.

A Lipari, i militari hanno deferito in stato di libertà due persone per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e sanzionato due titolari di locali serali per aver violato l’ordinanza del Comune che vieta la diffusione di musica in pubblico al di fuori dall’orario stabilito.

A Stromboli, è stata chiusa un’attività commerciale per violazioni riscontrate nel corso di un’ispezione con personale dell’A.S.P. ed è stato sanzionato un cittadino per aver violato l’ordinanza comunale che vieta il procacciamento per la vendita di servizi turistico-abitativi, di trasporto e di ristorazione.

Per la tutela dell’incolumità pubblica, a Stromboli, sono stati sanzionati due turisti, che avevano violato le disposizioni comunali che interdicono l’accesso a visitatori ed escursionisti a partire da quota 290 metri in autonomia e oltre quota 400 metri anche con guida alpina, in considerazione dei fenomeni vulcanici attivi, mentre a Vulcano sono stati sanzionati quattordici cittadini per aver violato l’Ordinanza Comunale che, a causa del rischio derivante dall’alta percentuale di gas registrata, inibisce l’area della sommità del cratere La Fossa.

Nel corso dei servizi, sono state inoltre segnalate alla Prefettura quattro assuntori di sostanze stupefacenti, poiché in possesso di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish, detenute per uso personale, e sono state elevate 21 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, quali l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo del casco. I controlli sono stati condotti anche dalla Motovedetta dell’Arma, che ha sanzionato un individuo trovato alla guida di un natante sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, che ha portato alla sanzione accessoria della sospensione della patente nautica.

I controlli effettuati hanno riguardato in tutto 53 vetture, 4 natanti e 117 persone.