Sant’Agata Militello, la consigliera comunale Starvaggi commenta la proposta politica dell’avvocato Vicari

“Ho accolto come una cosa senz’altro positiva l’annuncio di Marco Vicari di una terza candidatura rispetto a quelle già in campo (Starvaggi e Mancuso), alle prossime elezioni amministrative santagatatesi. Non amo le contrapposizioni nette e strumentali, generalmente permettono alla parte più arrogante di fare confusione, alternando dispotismo e vittimismo.” Così la consigliera di minoranza del comune di S. Agata Militello Nancy Starvaggi commenta la nota diffusa dall’avvocato Marco Vicari in merito alla proposta di creare un polo alternativo per le prossime elezioni ammnistrative.

“Una partita a 3 o anche 4 permetterà meglio di concentrare la campagna elettorale sulle cose che non vanno, sui programmi e sul valore e le capacità dei candidati.” aggiunge la Starvaggi. “Più di Vicari rappresentiamo il futuro e non il passato e siamo per le cose da fare e dimostrato di non volere cavalcare le polemiche e le tensioni e di stare dalla parte dei cittadini. La squadra guidata da Paolo Starvaggi, che ha già avuto l’adesione di diversi giovani e persone valide che per la prima volta si candidano e che vedrà me ed altri consiglieri comunali in carica parte attiva, sin dalle prossime settimane avrà modo di dimostrare la validità e serietà della proposta. Con noi Sant’Agata andrà in porto!” conclude la consigliera.