Patti: l’aria del PalaSerranò fa bene all’Alma, seconda vittoria in casa

Seconda vittoria consecutiva in casa per l’Alma Basket Patti, che ha battuto la Cestistica Spezzina 68-55.

Ancora una prova di gruppo per le siciliane del presidente Attilio Scarcella, dove hanno spiccato le doppie doppie di Allegra Botteghi e Karline Pilabere. Conquista minuti e canestri anche la 2005 Angelica Bardarè, cestista di Piazza Armerina; all’Alma ormai da quattro anni, sabato sera è scesa in quintetto base, ripagando ancora una volta la fiducia di coach Mara Buzzanca.

“La Spezia gioca bene, è allenata bene, e quel che abbiamo fatto questa settimana ha dato i suoi frutti: abbiamo concesso alle nostre avversarie solo 55 punti, avevamo approntato un piano partita sulla difesa: siamo riuscite a vincere – ha commentato a fine partita coach Mara Buzzanca. La Cestistica non è formazione che si ferma a questi punteggi. Non abbiamo fatto una partita brillante in attacco, né emozionate, ma la difesa è stata la chiave della vittoria”.

Note di elogio per Angelica Bardarè e Allegra Botteghi.

“Bardarè ha una voglia, una determinazione e un carattere che vanno premiati. Le nostre giovani dovrebbero guardare il percorso di Angelica degli ultimi quattro anni per arrivare dove sta piano piano arrivando lei. E’ una ragazza che ha fatto, insieme alla sua famiglia, molti sacrifici e oggi ha raggiunto quel che lei stessa ha meritato. Allegra Botteghi ha fatto invece una partita sontuosa, ha giocato di fisico, di intelligenza sia in attacco che in difesa, è stata veramente brava. I miei complimenti davvero ad entrambe” .

Alma Basket Patti – Cestistica Spezzina 68-55

Parziali: 17-14, 16-14, 13-12, 22-15

Arbitri: Pulina e Turello

Patti: Degiovanni 4, Botteghi 27, Bardarè 4, Miccio 9, Francia, Moretti 4, Sciammetta, Sarni 3, Armenti. All.: Buzzamca, ass. all.: Perseu

La Spezia: Colognesi 9, Zolfanelli 6, Delboni 5, Nguessan 7, Guzzoni 6, Nerini 2, Templari 10, Castellani, Pini 10, Amadei. All.: Corsolini

(Foto di Valeria Orlando)