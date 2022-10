La messinese Matilde Siracusano nominata Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento

La deputata messinese Matilde Siracusano, eletta nell’ultima tornata elettorale con Forza Italia, è stata appena nominata sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento per il governo Meloni.

Per la deputata, classe 1985, già eletta nella scorsa legislatura, una nomina attesa dato il suo impegno politico nel centro destra. Siracusano è stata eletta nel collegio di Catania al proporzionale, dopo la sconfitta a sorpresa nel collegio uninominale di Messina contro Francesco Gallo (“Sud Chiama Nord”). Tra le battaglie della deputata si ricorda la campagna per il Ponte sullo Stretto e la bonifica della zona falcata di Messina.

“Sarà un grande onore servire il Paese oltre che da parlamentare della Repubblica anche attraverso il prestigioso ruolo governativo di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Sono felice e avverto la responsabilità per l’importante incarico che andrò a ricoprire.

Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e tutto il mio partito per la fiducia riposta in me.

Sono pronta a collaborare con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con tutto l’esecutivo, e in particolare con il ministro Luca Ciriani, per far ripartire l’Italia, per dare risposte ai cittadini e alle imprese, per far viaggiare speditamente riforme e leggi sui binari parlamentari di Camera e Senato.

Il Parlamento, negli ultimi anni spesso messo ai margini, dovrà tornare ad essere centrale nel processo legislativo e nel sostegno all’attività del governo.

La maggioranza di centrodestra, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dimostrerà la bontà della scelta compiuta dagli italiani lo scorso 25 settembre”.

Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, neo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.