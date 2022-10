Coppa Italia serie D: per il Città di Sant’Agata il derby al “Fresina” contro il Trapani

Il Città di Sant’Agata giocherà i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D il 2 novembre alle ore 14.30 contro il Trapani. La gara sarà arbitrata dal signor Nicolò Zammarchi di Cesena.

La 22° edizione della Coppa Italia Serie D è arrivata a un passo dal tabellone principale con le partite dei 32esimi di Finale. Il turno si apre con un anticipo in programma domani martedì 1 novembre, prosegue mercoledì con le altre partite e si chiude il 9 novembre con quattro posticipi.

La formula si sviluppa secondo un percorso già prestabilito con il tabellone principale degli abbinamenti diviso in due parti a partire dai sedicesimi fino alla finale. Per i 32esimi, come per tutti i prossimi turni, saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.