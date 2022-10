Calcio – Tonfo per Igea e Milazzo. Ok RoccAcquedolcese. Sant’Agata a testa alta contro il Catania

E’ troppo poco che il Messina sia uscito dal campo del Monopoli soddisfatto del gioco, perché con questa sconfitta, la squadra peloritana è ritornata ultima in classifica e domenica c’è un’altra gatta da pelare, anche se in casa, il Monterosi Tuscia. Passano le domeniche e si assottigliano le possibilità che il Messina mantenga la serie C, salvo miracoli dell’ultima ora, come lo scorso anno. Siamo stati buoni profeti invece per l’Academy Sant’Agata in serie C femminile; dalla trasferta di Cosenza, le ragazze tirreniche sono tornate con un punto e un pareggio che fa morale, in una partita in cui si è segnato molto: 3 a 3. In serie D il Città di Sant’Agata ha fatto capire al Catania di che pasta è fatto ed il 3 a 2 del Cibali a favore degli etnei la dice lunga sul valore della squadra di Vanzetto, pronta al riscatto in casa, contro la Mariglianese, fanalino di coda. In eccellenza il Taormina travolge la Nuova Igea Virtus con un secco 3 a 0, la Nebros ha fermato la Leonzio sul pari, lo stesso ha fatto la Jonica con il Palazzolo. Dall’area tirrenica altre rose e spine: le ultime per il Milazzo sconfitto in casa dal Modica, le rose per la RoccAquedolcese vincente con brivido sul Santa Croce. In promozione, per l’area tirrenica, ridono solo Gioiosa in casa e Santangiolese fuori, cadono Castelluccese, Pro Falcone, Mistretta e San Fratello. Non arrivano buone notizie nemmeno dal girone C per le messinesi, sconfitte per Atletico Messina, Valle del Mela e Nuova Azzurra Fenice, esultano solo Messana e Sant’Alessio. Prima categoria girone C: i risultati con molte vittorie esterne: a Naso Futura batte Nasitana 2 a 1, a Capo d’Orlando Petralia Soprana batte Orlandina 3 a 1, Castellana e Aluntina 1 a 1, a Petralia Sottana Rosmarino batte Petralia Sottana 1 a 0, a Tortorici Real Casale batte Tortorici 2 a 1 e a Gangi Sporting Termini batte Gangi 2 a 1. Nel girone D: a Santa Lucia del Mela Rodì Milici batte Melas 3 a 1, Orsa batte Monforte 4 a 1, Nuova Rinascita e Aquila 0 a 0, Sfarandina batte Comprensorio del Tindari 3 a 0, Stefano Catania batte Galati 1 a 0, a Torregrotta Lipari batte Torregrotta 1 a 0 e a Milazzo Sinagra batte Folgore Milazzo 4 a 0. Infine la seconda categoria girone C: Ficarra e Alcara 1 a 1, Terme Vigliatore batte Juvenilia 2 a 0, a San Salvatore di Fitalia Rometta Marea batte Fitalese 3 a 1, Pollina Finale batte Don Peppino Cutropia 2 a 0, a Messina Real Rocchenere Nuova Peloro 1 a 0 e Provinciale batte Pettineo 5 a 1.