Ficarra, domenica 6 novembre per le vie del borgo tornano i profumi e i sapori di San Martino

Domenica 6 novembre alle ore 10:00 il centro storico di Ficarra accoglierà quanti vorranno trascorrere una giornata all’insegna della convivialità, “Aspettando San Martino”.

Questo, infatti, è il nome della manifestazione che sarà riproposta dopo il successo dello scorso anno, con I Sapori di San Martino, e ne rappresenta la seconda edizione.

Come lo scorso anno, ad aprire la manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale Cento Archi di Ficarra, sarà l’associazione Sulle tracce del Gattopardo con l’ormai noto ed apprezzatissimo laboratorio del gusto dell’olio EVO della Cultivar tipica ficarrese “Minuta” che sarà tenuto nel singolare museo-frantoio dell’olio d’Oliva.

Nel frattempo, gli stand gastronomici offriranno pietanze tipiche del periodo di San Martino lungo un suggestivo percorso che si snoderà nel centro storico del piccolo borgo a partire da Piazza Badia e fino a Piazza Umberto I, passando all’ombra del sontuoso campanile del Santuario Maria SS Assunta.

Ricca l’offerta gastronomica a base di salsiccia di suino nero e bianco, ricercate frittole di maiale, arancini e focaccia con crema di zucca, arrosticini e pietanze a base di carne, ma anche piatti a base di pesce e dolci, con i tipici pasti i mennula, de.co ficarrese; il tutto annaffiato con buon vino nuovo ed accompagnato dalle immancabili caldarroste.

Ma non solo poiché saranno tante le pietanze che delizieranno i palati di quanti entreranno nel percorso enogastronomico allestito per l’occasione, ove i visitatori troveranno anche verdure e frutta locale di stagione, frutta secca, miele, prodotti dell’artigianato locale ficarrese e, naturalmente, olio EVO bio di minuta ficarrese che, appena molito, potrà essere degustato e acquistato in loco, magari anche in formati appositamente realizzati per i regali natalizi.

Ad allietare la giornata tanta musica per tutti i gusti, esibizioni di artisti di strada e gli strabilianti paladini animati da giganti che racconteranno le loro mirabolanti storie a grandi e piccini a partire dalla mattina e fino a sera.

I più piccoli potranno godere anche dei gonfiabili gratuiti offerti dalla Pro Loco ficarrese che, inoltre, coadiuverà anche l’Ufficio Turistico Comunale al quale ci si potrà rivolgere per visitare l’ampia rete museale di Ficarra, prenotandosi anche in loco, passando così una giornata all’insegna del buon cibo e della scoperta di Ficarra.

La manifestazione novembrina, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che prosegue, così, con le numerose iniziative promozionali in favore di esercenti locali e del territorio è realizzata con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Terra dei Lancia di Brolo e Ficarra e promette già di bissare il grande successo della scorsa edizione.