Consegna la droga dopo “ordinazione” su WhatsApp, arrestato pusher

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni la Punta (Catania), mentre in una traversa di via Pier Luigi Deodato consegnava droga a un cliente, che l’aveva ordinata su WhatsApp, al quale aveva poi indicato il luogo e l’orario dell’incontro.

L’uomo, che percepisce il reddito di cittadinanza, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione in casa sua i militari hanno sequestrato 74.8 grammi di marijuana, in parte suddivisi in dosi e in parte contenuti in un barattolo di vetro, e un bilancino di precisione.