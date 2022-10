Ecco come si traduce concretamente, in una piccola porzione dell’isola pedonale di Capo d’Orlando, il concetto di cittadinanza attiva: il Villaggio di Halloween, dedicato in modo particolare ai bambini, accompagnerà i cittadini, piccoli e grandi, in queste ultime giornate di ottobre, in virtù di una mescolanza di tradizioni volte al ricordo, diversamente declinato, dei nostri cari defunti.

Federica Margherita Corpina