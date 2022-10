Capo d’Orlando – Il Vescovo Giombanco in visita al Liceo Lucio Piccolo. Momenti di gioia e riflessione

Un importante incontro formativo gli alunni, i docente e il personale scolastico del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, diretto dalla Prof.ssa Margherita Giardina.

Sua Eccellenza Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, ha visitato venerdì 28 ottobre i due plessi scolastici di via Consolare Antica e Torrente Forno, accolto con gioia da insegnanti e alunni.

Monsignor Giombanco ha incontrato più di 1000 studenti e più di 100 docenti. Ha risposto alle domande degli allievi che lo hanno omaggiato con lunghi applausi, alcuni canti in coro e il dono di un crocefisso modellato in ceramica dagli studenti del liceo artistico.

La Dirigente Giardina, a nome della scuola, ha anche offerto al Vescovo una pianta di orchidea per la Madonna del Tindari. Una mattinata splendida e ricca di emozioni.

“Dopo due anni di pandemia – ha dichiarato la DS Giardina durante il discorso di benvenuti – le porte del nostra scuola si aprono per accogliere un’autorità religiosa, Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Giombanco, Vescovo della diocesi di Patti. Per il Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando avere Sua Eccellenza il Vescovo in casa nostra è un grande onore e un’occasione straordinaria, ma lo è doppiamente per la possibilità che questa visita darà ai nostri ragazzi e ai nostri docenti di poter parlare con Lei, Sua Eccellenza. La Sua presenza qui è oggi un momento di gioia e di riflessione.”

