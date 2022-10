Calcio – Il programma delle messinesi nel weekend. Il Città di Sant’Agata fa visita al Catania

Il Messina gioca a Monopoli, una trasferta insidiosa con una squadra che viaggia nella parte alta della classifica e visto che il nome della compagine pugliese è quello del famoso gioco, il Messina deve costruire e cominciare a fare punti fuori casa. Per quel che riguarda invece la serie C femminile girone C, anche per l’Academedy Sant’Agata, fanalino di coda, è il momento di ottenere punti in trasferta. Gioca a Cosenza, che ha due punti in più; se la partita si mette bene, si deve approfittare per ottenere punti salvezza. In serie D, il Sant’Agata ha il piacere di raggiungere il vecchio Cibali per affrontare la capolista Catania, una trasferta insidiosa che stuzzica i ragazzi di Vanzetto, desiderosi di rendere la vita difficile agli etnei. In eccellenza Nuova Igea Virtus, Nebros e Jonica sono in trasferta rispettivamente con il Città di Taormina, Leonzio e Palazzolo, Milazzo e RoccAquedolcese invece sono in casa contro Modica e Santa Croce. In promozione, girone B, c’è Aspra-Falcone, Mistretta-Casteldaccia, Delia-Santangiolese, Geraci-San Fratello e Gioiosa-Castelbuono. Nel girone C Valle del Mela-San Pio X e riposa la Pro Mende. In prima categoria girone C, giocano domani Castellana-Aluntina, Petralia Sottana-Rosmarino e Tortorici-Real Casale, nel girone D Nuova Rinascita-Aquila, Sfarandina-Comprensorio del Tindari, Stefano Catania-Galati, Torregrotta-Lipari e Folgore Milazzo-Sinagra. Infine la seconda categoria girone C: Fitalese-Rometta Marea, Pollina Finale-Don Peppino Cutropia, Nuova peloro, Real Rocchenere e Provinciale-Pettineo.