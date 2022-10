San Salvatore di Fitalia: un nuovo asilo nido e la sede della scuola dell’infanzia grazie ad un milione di euro del Pnrr

In particolare è stato finanziato dal Ministero la realizzazione di un asilo mediante la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di contrada Scrisera.

Il comune di San Salvatore di Fitalia ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione il finanziamento di 1 milione di euro proveniente dal Pnrr per riequilibrare l’offerta scolastica comunale, mediante il recupero di un immobile su cui realizzazione un nuovo asilo nido e pensare di spostare la scuola dell’infanzia.

“E’ un processo di ammodernamento, su cui abbiamo lavorato, puntando tempo e risorse. Ringrazio tutta l’amministrazione e gli uffici comunali per il risultato raggiunto, ha spiegato il sindaco Giuseppe Pizzolante. Come è noto, tutte le scuole sono in un unico plesso, carente di spazi specifici, tra cui la mensa e la palestra.

Con tale progetto appena finanziato, oltre ad aprire un asilo nido, si potrà pensare di spostare l’infanzia nella nuova struttura, liberando spazi per ampliare l’offerta scolastica, recuperando anche un immobile che per decine di anni è stato comunque una scuola.