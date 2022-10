Emergenza sanitaria territoriale, la Regione ha pubblicato un bando per la ricerca di medici

E’ il presidio territoriale di emergenza di Capo d’Orlando quello che presenta più posti vacanti, 4 in tutto a 38 ore settimanali, nell’ambito delle strutture sanitarie dell’Asp 5 di Messina.

E’ un dato che si evince dalle premesse del bando firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica Mario La Rocca relativo agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale accertati all’1 settembre 2022, finalizzato alla ricerca di medici per l’emergenza sanitaria territoriale.

La Regione aveva già attivato le procedure per la ricognizione di questo personale e viste le carenze registrate nelle varie asp, ora che ha verificato i posti vacanti, ha pubblicato in queste ore il bando sulla gazzetta ufficiale. Sono ventitré i posti vacanti nel territorio della provincia di Messina.

Oltre ai quattro previsti nel pte di Capo d’Orlando e sempre per 38 ore settimanali, ci sono due previsti rispettivamente per un mezzo di soccorso avanzato nelle postazioni di Messina Nord, Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto e uno in quella di Sant’Agata Militello. Poi ci sono le ambulanze medicalizzate postazione Policlinico, Taormina e Trappitello e i posti vacanti sono rispettivamente uno, uno e due e infine ci sono i presidi territoriali di emergenza, due nelle postazioni di Tortorici e Scaletta Zanclea e uno rispettivamente nella postazione di Santa Teresa Riva, Francavilla, Brolo e San Piero Patti.

Le domande per aderire a questo bando si dovranno presentare entro venti giorni dalla data del 28 ottobre 2022.