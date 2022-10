Come proteggersi dalle truffe, il “decalogo” antitruffa e la sensibilizzazione dei carabinieri

E’ necessario prestare attenzione e tenere alta la guardia in linea generale e soprattutto in occasione delle prossime festività natalizie e di altre feste che si avvicinano. Questo l’appello dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno fatto il punto sulle tecniche per truffare soprattutto gli anziani, modalità già viste e riviste oppure nuove tipo improvvisi sopralluoghi in abitazione per presunte infiltrazioni d’acqua o richieste di recuperare chiavi di casa cadute dal balcone soprastante.

C’è il classico come le proposte di contratti per gas ed energia elettrica a prezzi vantaggiosi o chi si presenta come grande amico di un familiare, chiedendo soldi per aiutarli perché improvvisamente in difficoltà o falsi medici che ricercano denaro per fantomatiche opere benefiche. Alla fine, purtroppo, il risultato è lo stesso: furti di risparmi e oggetti preziosi, sconforto e la vergogna per il raggiro subito.

Ecco perché il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha promosso una serie di incontri presso le parrocchie, i centri di aggregazione e le Rsa della provincia etnea per prevenire l’odioso fenomeno delle truffe nei confronti degli anziani.

Di seguito i consigli per prevenire le truffe che non valgono ovviamente solo per il territorio etneo, quello di cui si parla, ma per tutti: attenzione a sconosciuti ed estranei e alla consegna della corrispondenza, accertarsi dell’identità di chi sta di fronte, non chiamare numeri telefonici forniti da chi ci si trova di fronte, mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta e non dare denaro, diffidare sempre dagli acquisti molto convenienti, prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o d’antiquariato e dai guadagni facili, non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute.

In ogni caso segnalare il tutto in caso di dubbio al numero unico di emergenza 112 o alla stazione carabinieri più vicina.