Castell’Umberto: istituire un fondo di solidarietà per le famiglie dei due piloti morti sull’Etna

Il sindaco di Castell’Umberto Vincenzo Lionetto Civa ha proposto di istituire un fondo di solidarietà per le famiglie dei due piloti che, a bordo di un canadair, sono precipitati sull’Etna, mentre cercavano di spegnere un incendio.

“Non volendo essere né retorico né demagogico propongo come gesto di “solidarietà affettiva concreta” un fondo di solidarietà per le famiglie di ” due lavoratori ” che sono morti per difenderci dal fuoco. Lo hanno fatto e lo continueranno a fare! Un poco di tutti sarà un tanto, non il tutto, per qualcuno.

Non burocratizziamo, cerchiamo di essere semplici e concreti, ogni amministrazione si faccia promotrice presso amministratori, dipendenti e cittadini dell’iniziativa spontanea che non oltre dieci giorni metteremo insieme facendo riferimento alle famiglie. Affrontiamo insieme ” i problemi reali con ” piccoli sostanziali gesti” La chat Protezione Civile sarà punto di riferimento.”