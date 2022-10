Canadair precipitato, riprese questa mattina le ricerche dei due piloti dispersi

Sono riprese, a monte Calcinera, nel Catanese, le ricerche dei due piloti che ieri pomeriggio erano a bordo del Canadair 28 precipitato durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona. Erano state sospese ieri sera dopo l’arrivo del buio.

Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco, che utilizzeranno anche droni, e personale del corpo Forestale e della Protezione civile regionale. In un video dell’incidente, girato con un telefono cellulare, si vede il Canadair che vola su monte Calcinera, effettuare un ‘lancio’ sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi esplodere.

La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora più difficile l’intervento dei soccorritori e le ricerche dei due piloti a bordo, che non sono stati ancora trovati. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania, che sebbene abbiano visionato il video che riprende l’incidente stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica della sciagura. Ieri era una giornata di sole ma gli investigatori non sono ancora in grado di stabilire le condizioni del vento.