Sicilia: giochi online e scommesse in ripresa post pandemia, spesa tocca quota 825 milioni di euro (+8,5%)

Giochi in crescita in Sicilia dopo la pandemia. Dai dati del Libro Blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli, elaborati da Agipronews, emerge che nel 2021 la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è stata di 825,5 milioni di euro, l’8,5% in più rispetto al 2020. Anche nel 2021, i punti di gioco fisici sono stati chiusi per oltre 5 mesi a causa del secondo lockdown deciso per contenere la diffusione del Covid e sono stati riaperti gradualmente in tutta Italia a partire da fine maggio.

In calo Awp e Vlt che registrano una spesa pari a 223,1 milioni di euro (-12,8%) mentre crescono il bingo, a 39,15 milioni di euro (+11%), e i giochi numerici a totalizzatore, che fanno registrare un +26% a quota 53 milioni di euro. Segno meno invece per le scommesse ippiche, con 3,5 milioni di euro, in calo del 25%, e quelle a base sportiva a 35,8 milioni (-37,5%), con le virtuali 22,4 in crescita del 4%. Per le lotterie, invece, la spesa è stata pari a 198,3 milioni, in crescita del 43% mentre più contenuta la crescita delle Lotto che si attesta su un valore del 22% a quota 250 milioni.

Per quanto riguarda il gioco online, in Sicilia, infine, il numero dei nuovi conti gioco aperti è di oltre 550mila e rappresenta l’11,26% del totale nazionale pari a 4,88 milioni.