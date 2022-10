Barcellona Pozzo di Gotto: “Cena al buio”, serata di beneficenza per raccogliere fondi per il service Cani Guida

Raccogliere fondi per il service Cani Guida. Questo il senso di una iniziativa organizzata dal “Leo Club” di Barcellona Pozzo di Gotto; è la III Edizione della serata benefica “Cena al Buio”.

Il servizio Cani Guida dei Lions nasce nel 1959 per addestrare e consegnare gratuitamente cani guida alle persone cieche in tutta Italia. E il centro di addestramento di Limbiate (MB) è una delle più importanti realtà europee, riconosciuta come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica Italiana nel 1986.

Durante la serata i partecipanti consumeranno il pasto bendati, per immedesimarsi in tutto e per tutto in una persona non vedente. La serata si terrà domani venerdì 28 ottobre alle ore 20.30 presso la pizzeria “Le Comiche” di Terme Vigilatore.