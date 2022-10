Scorrimento veloce Patti-San Piero Patti: affidate le indagini geognostiche per il progetto del terzo lotto

Sarà la ditta “Trigeo srl” di Naso ad eseguire le indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo dei lavori del terzo lotto relativo alla strada di scorrimento veloce Patti – San Piero Patti per l’importo di 119 mila euro.

Si tratta di importanti accertamenti sul territorio, richiesti dalla Città Metropolitana di Messina, utili alla prosecuzione della strada fino al territorio di San Piero Patti. La determina dell’incarico alla società di Naso è stata firmata dall’architetto Francesco Orsi, che svolge anche le funzioni di rup, della terza direzione della viabilità metropolitana.

Al momento la strada è ferma al confine con Colla Maffone di Librizzi e per completare il secondo lotto si deve ancora aggirare il monte Mulinello della frazione collinare.

Da li, oltrepassando Colla Maffone, innestandosi sulla strada comunale nei pressi dell’ex macello comunale di Librizzi e del distributore di benzina, per il terzo lotto-stralcio, si dovrà arrivare alla contrada Murmari di Librizzi, per congiungersi con la strada provinciale 122 fino a San Piero Patti, ammodernando, da qui in poi, questo tratto di strada.

Il progetto prevede un importo di circa 10 milioni di euro. I progettisti sono la società “Celianthus” e poi gli ingegneri Enzo Siviero, Marcello D’Alia, Luciano Taranto e Francesco Venuti, l’architetto Giuseppe Falzea ed il geologo Enzo Cumbo.