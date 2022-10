Lieto fine per un falco, ferito e non in grado di volare, rinvenuto da alcuni passanti sulla spiaggia di Capo d’Orlando questa mattina.

Il volatile, spaventato e in difficoltà, è stato soccorso da alcuni volontari, che hanno poi avvertito le autorità. Il falco, dopo le prime cure del caso, nel primo pomeriggio è stato trasportato a Messina al Centro Recupero Fauna Selvatica, per ricevere assistenza.