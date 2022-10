San Salvatore di Fitalia: sottoscritto al comune il contratto decentrato integrativo 2021 e la pre-intesa 2022

E’ stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l’anno 2021 e la pre-intesa per l’anno 2022 al comune di San Salvatore Fitalia.

Saranno pagati da subito ai dipendenti del comune tutte le indennità del salario accessorio per l’anno 2021, tra le altre, reperibilità, rischio, indennità servizio esterno, festivi, specifiche responsabilità, produttività

“Un ulteriore segnale di attenzione alle legittime aspettative dei lavoratori, oltre alla costituzione del fondo, è stato dato con la sottoscrizione della della pre-intesa per l’anno 2022, con la quale si è dato corso all’attivazione, dopo decenni di stallo, alle progressioni economiche orizzontali, ha spiegato il sindacalista della Cgil Nino Pizzino; progressioni che, nel solo 2022, interesseranno circa il 40% dei dipendenti aventi diritto (il 35% del totale), mentre, per la restante platea dei dipendenti, le progressioni si attiveranno e proseguiranno anche nel 2023.”

Una iniziativa ed un percorso non scontato, a parere del sindacato e che ha visto, parte pubblica, funzione pubblica Cgil e Rsu, protagonisti di una importante e proficua intesa contrattuale, sia per il comune, che ha voluto dare un riconoscimento al lavoro dei propri dipendenti e sia per i dipendenti del comune di San Salvatore di Fitalia, i quali, potranno migliorare le proprie condizioni salariali a partire dal 2022.

Per la parte sindacale era presente Nino Pizzino per la funzione pubblica Cgil e la Rsu – Fp Cgil Natale Granza e Patria Monachino, mentre per la parte pubblica la segreteria comunale Gabriella Crimi e Alfonsa Franchina, responsabile dell’area finanziaria.