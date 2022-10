Il collegio giudicante del tribunale di Patti, presidente Scavuzzo, a latere Vona e La Spada, è già in camera di consiglio per deliberare la sentenza del maxiprocesso Nebrodi sulle truffe agricole all’Unione Europea. Al momento non c’è una data in cui i giudici potranno uscire dalla camera di consiglio per comunicare la loro decisione; può essere per la fine del mese di ottobre o anche il 3 novembre. Il processo è iniziato il 2 marzo 2021; alla sbarra 101 imputati.