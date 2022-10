Giornalismo scolastico: la II° D della “Bellini” di Patti ha vinto il primo premio al concorso nazionale “Penne & video sconosciuti”

Con il cortometraggio “Il sorriso spezzato”, la classe II D della scuola media “Bellini” di Patti si è imposta nel concorso nazionale di giornalismo scolastico “Penne & video sconosciuti” ed è stata premiata a Piancastagnaio in provincia di Siena.

La scuola, che fa parte dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice”, diretta da Antonina Milici, ha ottenuto l’ennesimo premio in un concorso nazionale di giornalismo scolastico che ha coinvolto circa seicento alunni di tutta Italia.

Con il cortometraggio “Il sorriso spezzato”, i ragazzi coordinati dalla professoressa Tinuccia Di Dio, si è pensato di portare il cinema in classe, toccando una tematica sociale di pressante attualità, la mafia, proponendo la storia di genitori che riscattano il nome dei figli ammazzati per non essersi sottomessi, come Felicia Impastato.

“Fare recitazione, ha ricordato la professoressa Di Dio, consente di attuare una didattica altamente motivante, perché rende l’alunno protagonista attivo del processo di apprendimento, proponendo un’opportunità che si fonda non solo sulle esperienze disciplinari ma anche su quelle trasversali ed aiuta a creare un clima sereno e collaborativo”.

E’ stato un percorso altamente educativo, che ha coinvolto tutta la classe – a Piancastagnaio era presenta una delegazione di sei ragazzi, accompagnati dalla dirigente Milici e dalla professoressa Di Dio.

Hanno avuto modo di partecipare anche a laboratori, a un convegno e di dedicarsi alla visita del territorio. ”E’ stata per tutti – evidenzia la dirigente Milici – una forte emozione e, ovviamente, siamo molto soddisfatti del risultato conseguito e del coinvolgimento dei ragazzi. Il traguardo dell’albo d’oro tra centinaia di lavori da tutta Italia è un orgoglio e conferma che l’impegno premia sempre”.

“Il sorriso spezzato” arricchirà l’emeroteca comunale di Piancastagnaio.