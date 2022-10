Educazione civica e la Costituzione, premiate due scuole di Patti e di Messina

Sono due le scuole messinesi, tra le sessantanove in Sicilia, siciliane che riceveranno un contributo per progetti sulla legalità nello sport e sull’educazione civica e i valori costituzionali per l’anno scolastico 2022/2023.

L’istituto di istruzione superiore “Borghese-Faranda” di Patti con il progetto “Rileggiamo l’articolo 9 della Costituzione riscoprendo il territorio attraverso il teatro” e poi l’istituto comprensivo “Paradiso” di Messina con il progetto “Dentro la Costituzione, da cittadini italiani a cittadini del mondo”.

Entrambi gli isituti otterranno un contributo di duemila euro e le somme, immediatamente liquidabili, finanzieranno l’acquisto di materiale bibliografico e didattico, la stampa di materiale promozionale e pubblicazioni o la realizzazione di prodotti multimediali a carattere divulgativo, il noleggio di attrezzature specifiche e di pullman, l’impiego di tutor interni di progetto ed eventuali esperti esterni.

Dalla graduatoria sono rimasti esclusi venti istituti la cui richiesta di contributo risultava incompleta. Il dipartimento dell’Istruzione della Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie delle scuole di ogni ordine e grado ammesse alla selezione del bando indetto lo scorso 25 agosto che metteva a disposizione risorse a valere sul bilancio della Regione. La somma complessiva impegnata è di quasi 138 mila euro e alle scuole sarà erogato un importo non superiore ai duemila euro per progetto.

I progetti ammessi dovranno concludersi entro il 15 luglio 2023 e la rendicontazione dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre successivo, pena la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate