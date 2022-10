Capo d’Orlando, tornano le lezioni di “pilates” nella scuola di c.da Vina

Il pilates è un toccasana per i bambini, anche per i più piccoli che sin dai primi anni di vita, attraverso questo tipo di ginnastica, possono migliorare l’attenzione, l’equilibrio e la flessibilità del corpo. Lo sa bene Rita Troiani dirigente dell’I.C. 2 di Capo d’Orlando che nel 2019 aveva puntato sulle potenzialità del pilates, inserendolo tra le attività motorie per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e agli alunni della primaria del plesso di Vina. Stoppate a causa dell’emergenza pandemica, questa mattina le sessioni per i più piccoli, guidati dell’esperta fitness esterna Emanuela Florida, sono ripartite, tra sorrisi, tappetini colorati ed entusiasmo dei bambini.