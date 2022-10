Serie C Gold: Una super Barcellona vince a Gela

Un super Caroè, con 21 punti e 28 di valutazione, tra i protagonisti della vittoria dell’Orsa Basket Barcellona a Gela nella terza giornata del campionato di Serie C Gold.

Il risultato finale è di 55-100.

Alla fine ben 7 uomini in doppia cifra nella squadra di coach Biondo: Todorovic 17, Fernandez 13, Cortina 12, Striuga e Kristapsons 11, Golubovic 10.

Molto soddisfatto il DS Crisafulli “È una squadra giovane che ha bisogno di giocare e trovare la propria identità. Oggi abbiamo giocato abbastanza bene, sbagliando poco e mantenendo per tutta la partita ritmi alti che hanno messo in difficoltà la squadra gelese.”

Domenica, 30 ottobre alle ore 18:00, al Palalberti il primo derby della stagione contro Castanea.