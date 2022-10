San Filippo del Mela – Problemi con la rete idrica, acqua utilizzabile solo per uso igienico e sanitario

Con un ordinanza sindacale del 20 ottobre, l’amministrazione comunale di San Filippo del Mela ha comunicato che l’acqua della condotta comunale potrà essere utilizzata solo per uso igienico e sanitario e non è potabile dal 21 ottobre per almeno 30 giorni.

“Purtroppo, visto l’abbassamento delle falde acquifere e vista la continua carenza di piogge, è stato necessario adottare questo provvedimento, al fine di garantire la normale erogazione dell’acqua, su tutto il territorio comunale.

Sino alla fine di settembre non si è registrato alcun problema ed è stata garantita la regolare distribuzione dell’acqua, su tutto il territorio comunale.

Dopo siamo stati costretti a razionalizzare l’erogazione nel centro del paese, dalle ore 23.00 della sera sino alle 06.00 del mattino, ma tale misura risulta oggi non sufficiente.

Si spera di dover mantenere tale situazione di emergenza per breve tempo e così di ritornare ad un regime di regolare erogazione.

Abbiamo eliminato quasi del tutto sprechi e disservizi, abbiamo cercato di eliminare ogni perdita della rete ed abbiamo potenziato il sistema di captazione dell’acqua e questo ci ha consentito di arrivare sino ad oggi senza dover ricorrere ai pozzi privati.”