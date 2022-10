Torna in campo la Infodrive Capo d’Orlando, che domani alle 18 scenderà in campo in trasferta a Padova. I biancoazzurri, reduci da tre sconfitte nelle prime tre partite, saranno alla prima gara senza coach Sussi, dimessosi lo scorso lunedì. Al suo posto, al momento, il vice Robustelli, ma il club punta sull’orgoglio e la voglia di riscatto dei giocatori.