Capri Leone – “Settimana della cucina regionale”, Chef Pinuccia Di Nardo rappresenterà la Sicilia in Brasile

Festeggia i suoi primi dieci anni l’evento dedicato alla cucina regionale italiana che si terrà in Brasile, come di consueto, a San Paolo precisamente tra il 24 e il 30 ottobre.

Venti gli chef italiani selezionati dagli organizzatori (uno per regione italiana) per la “Settimana della cucina regionale italiana” che avranno il compito di far assaggiare le prelibatezze della loro terra agli ospiti dei ristoranti che condivideranno le loro cucine con i colleghi italiani.

Tra questi Pinuccia Di Nardo, Chef de “L’Antica Filanda” di Capri Leone, uno dei ristoranti più prestigiosi della zona nebroidea, già insignito di diversi premi. Per lei sarà la quinta partecipazione all’evento. “Emozionata come tutti gli anni – ha dichiarato al giornale online a Cronache di Gusto – Porteremo in Brasile i must della nostra cucina, dal nostro vitello tonnato, alla nostra norma, passando per le nostre carni, il tartufo e i dolci. Ci divertiremo”.