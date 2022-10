Calcio a 5: Inizia con una vittoria il campionato per l’Accademy Barcellona Futsal

E’ iniziato con una vittoria il campionato per l’Accademy Barcellona Futsal, inserita nel girone unico della delegazione della FIGC di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tredici le squadre iscritte che daranno vita ad un annata calcistica ricca di derby ed emozioni.

Nell’anticipo del venerdì, i ragazzi allenati da Sebastiano Giunta, hanno battuto al Palalberti la Furnari Portorosa per 5-3.

Partita combattuta e intensa, tra la giovane squadra del longano, allestita dal Presidente Adalgisa Italiano e dal Vice Presidente Mario Trifilò, e gli esperti del Furnari.

Partita piacevole che ha fatto divertire il pubblico presente.

Al 10′ passava in vantaggio la Furnari Portorosa, vantaggio che durava solo 4′ grazie all’ispirato Peppe Lanza autore di due goal di pregevole fattura, poi a chiudere il primo tempo, sul 3-1, ci pensava Maliki.

Il copione del 2° tempo è stato identico, con la Furnari Portorosa alla ricerca della rete che arrivava al 10′, l’Accademy Barcellona ritornava un vantaggio di due goal grazie alla rete di Pinuccio Puliafito, ma la reazione dei furnaresi era immediato e si portavano subito sul 4-3.

I barcellonesi riuscivano a difendersi dall’attacco degli avversari e a due minuti dal termine chiudevano la partita sul 5-3 grazie alla rete di Francesco Valente.

Molto soddisfatto il responsabile del settore Futsal Salvo Presti non solo per la vittoria, ma in particolar modo per la prestazione offerta vista la giovane età della squadra.

Nell’altro anticipo la Borgatese Sant’Antonio ha perso in casa contro la Libertas Basicò per 3-2.

Lunedì 24 ottobre si giocheranno le gare: Alcara- Nuova Azzurra e Club Sportivo Oliveri – Nuova Igea Virtus; mentre martedì 25 ottobre Junior Sport Lab-Raccuja e Sant’Agata FC – Meriense.

In questa prima giornata riposa la Comprensorio del Tindari.